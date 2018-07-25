Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 12:11

Alanya Kuş Yuvası ve Yalçı Yolu genişletiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler ekipleri Alanya’nın Yalçı ve Kuş Yuvası Mahalleleri bağlantı yolunda genişletme çalışması yaptı.

Alanya Kuş Yuvası ve Yalçı Yolu genişletiliyor

25 Temmuz 2018 12:11


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya’nın Yalçı ve Kuş Yuvası Mahalleleri bağlantı yolunu güvenli hale getiriyor. Bir tarafı uçurum olan yolun dağ tarafı kırıcı makinalar ile kırılarak genişletiliyor. Yol, genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltla kaplanacak.



Yeni yollar açıyoruz


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Antalya’da ihtiyaç duyulan her yerde yeni yollar açıyoruz, asfaltlar döküyoruz. Çok zorda olsa sert kayalardan oluşan dağları kırarak yolları genişletiyoruz, vatandaşlarımız için durmadan çalışıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç