Alanya Mahmutlar’a 3 yeni park

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mahmutlar Mahallesi Atatürk ve Barbaros Caddeleri arasındaki 209, 211 ve 212 sokaklarda bulunan yeşil alan içerisinde yapımı bitme aşamasına gelen 3 yeni parkın hizmete sunulması için son rötuşları yapıyor. Şairler Parkı olarak adlandırılan ve Türk edebiyatının ünlü şairlerinin hayatları ve şiirlerinin olduğu panoların yer alacağı 251 metrelik yürüyüş yolunda Alanya’nın ilk sesli bankları kullanılacak. Bunun yanında 3130 metrekarelik yeşil alan içerisinde sokak kütüphanesi de yer alacak. Sert zemin çalışmaları ve bitkilendirme işlemleri tamamlanan parkta şairler ile ilgili panolar ve diğer materyaller önümüzdeki günlerde yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yücel: “Vatandaşlarımız dinlenirken şiir dinleyebilecekler”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sesli bankların Mahmutlar Mahallesi’ne renk katacağını belirterek, “Mahmutlar Mahallemizde yeşil alanların sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Atatürk ve Barbaros Caddeleri arasında yer alan bölgeye 3 yeni park yapıyoruz. Sert zemin çalışmaları ve bitkilendirme işlemleri tamamlandı. Şairler Parkı’na sesli banklar ve sokak kütüphanesi kuracağız. Vatandaşlarımız bu güzel parkımızda dinlenirken, sesli banklardan Türk Edebiyatımızın usta şairlerinin şiirlerini dinleyebilecekler” dedi.

Parklarda kafeterya, ahşap oyun grupları ve spor aletleri olacak

Şairler Parkı’nın yanı sıra 191 ada batısındaki 2102 metrekarelik yeşil alana ahşap görünümlü oyun grupları, dış mekân spor aletleri, masa tenisleri, oturma alanları olan bir park yapılacak. Hemen önünde yer alan 192 ada batısındaki 3780 metrekarelik yeşil alanda ise içerisinde kafeterya, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanları olan parkın yapımı tamamlandı.