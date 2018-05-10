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10 Mayıs 2018 14:27

Alanya Mahmutlar’da el sanatları sergisi açıldı

Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen, Mahmutlar El Sanatları Atölyesi ve Kestel Mahallesi’nde bayanlara yönelik ekim ayında başlatılan kursların sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Alanya Mahmutlar’da el sanatları sergisi açıldı

10 Mayıs 2018 14:27


Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sergide bayanların nakış, çini, takı ve kozadan yaptıkları ürünler sergilendi. Sergi açılışına Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Selda Akın, Kültür Müdürü Nimet Hacıkura ve kursiyerler katıldı. El emekleri, ziyaretçiler tarafından çok beğenilen kursiyerler, eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkânı sunan Alanya Belediyesi’ne, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Merkezine teşekkür ettiler.




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