Alanya Mahmutlar’da el sanatları sergisi açıldı

Mahmutlar Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sergide bayanların nakış, çini, takı ve kozadan yaptıkları ürünler sergilendi. Sergi açılışına Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Selda Akın, Kültür Müdürü Nimet Hacıkura ve kursiyerler katıldı. El emekleri, ziyaretçiler tarafından çok beğenilen kursiyerler, eğitimlerden memnun olduklarını belirterek, böyle bir imkânı sunan Alanya Belediyesi’ne, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Merkezine teşekkür ettiler.