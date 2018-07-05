Alanya Oba Stadyumu yoluna sıcak asfalt

5 kilometrelik Kızılcaşehir yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’daki asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızılcaşehir, Akçatı ve Uğurlu Mahallelerinin kullandığı aynı zamanda Alanya Oba Stadı’na da ulaşımı sağlayan 1.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Konforlu seyahat

Kızılcaşehir yolu önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem Alanya’daki ulaşım daha konforlu hale gelecek hem de sporseverler Alanya Oba Stadyumu’na daha rahat ulaşacak. Bölge sakinleri de sıcak asfalt çalışmalarından memnun. Mahalleli çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.