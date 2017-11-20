Alanya Oba ve Karakocalı’ya yeni yollar

Alanya Belediyesi, Obaçayı Köprüsü ve çevresindeki imar yolları açma çalışmasına devam ediyor. Ekipler, son olarak da Karakocalı Mahallesi’ndeki 15 metrelik imar yolunun açımına başladı. Oba ve Karakocalı Mahallelerindeki yeni yollardan yapımı tamamlananlar, 50 metrelik yeni çevreyoluna bağlanıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Dünyanın modern şehirlerinde hangi olanaklar varsa, halkımızın da o olanaklara sahip olması için aralıksız çalışıyoruz. Yeni yollar, yeni parklar, yeni yatırımlarla halkımıza hep bir gün öncekinden daha güzel, daha yaşanılır bir Alanya sunmak önceliğimiz" dedi.