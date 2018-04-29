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29 Nisan 2018 14:50

Alanya polisinden motosiklet denetimi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Alanya polisinden motosiklet denetimi

29 Nisan 2018 14:50


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye sokan, çalıntı olarak aranan motosikletlerin yakalanması ve motosiklet sürücülerinin kask takmasını teşvik etmek amacıyla denetim yaptı. Hacet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, 13 motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uymayan, kask takmayan 37 motosiklet sürücüsünün hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre toplam 5 bin 592 TL ceza kesildi. Çalıntı ve yakalama kaydı olan motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Uygulama esnasında kaçmaya çalışan motosikletliler ise motorize ekipler tarafından yakalandı.




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