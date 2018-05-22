Alanya polisinden Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla Alanya polisi de denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı’nın yönettiği uygulamada Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, KOM, Önleyici, Çevik Kuvvet, Trafik Tescil ve Denetleme ve Karakol ekipleri, iskele bölgesinde ’huzur’ uygulaması düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren ve 26 polis 1 komiserin yer aldığı uygulamada, kimlik sorgusu ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik kural ihlali yapan 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, küçük yaşta kayıp başvurusu olan 2 çocuk ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Denetimler sıklıkla devam edecek

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve vatandaşla turistlerin huzur içinde tatillerini yapması için denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.