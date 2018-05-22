Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 10:09

Alanya polisinden Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, turizm sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Alanya polisinden Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim

22 Mayıs 2018 10:09


Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla Alanya polisi de denetimlerini sıklaştırdı. Dün akşam saatlerinde Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı’nın yönettiği uygulamada Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, KOM, Önleyici, Çevik Kuvvet, Trafik Tescil ve Denetleme ve Karakol ekipleri, iskele bölgesinde ’huzur’ uygulaması düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren ve 26 polis 1 komiserin yer aldığı uygulamada, kimlik sorgusu ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Trafik kural ihlali yapan 7 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, küçük yaşta kayıp başvurusu olan 2 çocuk ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Denetimler sıklıkla devam edecek


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve vatandaşla turistlerin huzur içinde tatillerini yapması için denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç