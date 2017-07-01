Alanya Sapadere yangını kontrol altında

Dün sabah saat 10.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Beldibi, Fakırcalı, Başköy ve Gazipaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi’ne yayılan ve 29 saat devam eden yangına çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 70 arazöz, 13 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer ile müdahale edildi. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye erleri, orman işçileri ve vatandaşların da bulunduğu 12 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Bölgede, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle mahalleler boşaltılırken, 10 ev zarar gördü. 29 saattir devam eden Sapadere Kanyonu yangını kontrol altına alındı.

Kargıcak’ta villa ve seralar yandı

Sabah saat 09.00 sıralarında yoğun olarak yerleşik yabancıların yaşadığı Kargıcak bölgesinde başlayan yangında da soğutma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olan bölgede makilik alanda başlayan yangın muz bahçeleri, sera ve lüks villaları bir anda sarmıştı. Alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesine bağlı 50 itfaiye ekibi karadan, bir helikopter de havadan müdahale etmişti. Yangında yaklaşık 500 bin TL değerinde lüks bir villa tamamen yanmış, 3 villada da maddi hasar meydana gelmişti. Bölgede yaşayan yerleşik yabancılarında söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmalarda muz bahçeleri ile seralar zarar görmüştü.

Hasar tespit çalışması başlayacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sapadere’deki yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Soğutma çalışmasının ardından bölgede hasar tespitine başlanacağını belirten Vali Karaloğlu, "Güvenlik birimlerimizin yapacakları araştırmalar neticesinde yangının çıkış nedeni tespit edilecek" diye konuştu.

Sosyal medyadan duyarlılık çağrısı

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin akciğeri konumundaki ormanlarımız en büyük hazinemiz. Bu hazineye sahip çıkmak ve korumak da en asli vazifemiz. Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde, her yıl milyonlarca yeni ağaç dikerek bu hazineye sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımız tehdit altında. Bu tehdidi hep birlikte mücadele ederek bertaraf edebilir, ormanlarımızı kül olmaktan, akciğerlerimizi yok olmaktan koruyabiliriz. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, yangınlara karşı ormanlarımızı koruma seferberliğine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türel, yangın bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sapadere Kanyonundaki yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk’ten çalışma hakkında bilgi alan Türel, yangından etkilenen yerleşim yerlerini helikopterle havadan inceledi. 30 Haziran günü çıkan yangının özellikle meteorolojik verilerin kötü olması nedeniyle 6 mahallede etkili olduğunu belirten Bölge Müdürü Türk, Orman Genel Müdürlüğünün dün yangına yaklaşık 70 arazöz, 13 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 35 orman mühendisi, 8 helikopter, 4 uçak, 6 dozer gönderdiğini söyledi.

Türk, "Dün hava çok kötüydü. Nemin yüzde 20’ler civarında olması, yaklaşık 50 kilometre hızla esen rüzgar, orman yangını açısından çok kritik bir havaydı. Cansiperane bir mücadeleyle bugün öğleye doğru kontrol altına alındı. Birkaç noktada duman tütüyor" dedi.