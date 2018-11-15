Alanya Sedre Av Köşküne başarı ödülü

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren kültürel miras proje ödülleri, Antalya Expo Center'da açılan 26. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda dağıtıldı. Alanya Belediyesi'nin Sedre Av Köşkü'yle kazandığı “Başarı Ödülü”nü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp teslim aldı.

Ödül törenine, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, ödül kazanan tüm diğer belediyelerin yetkilileri ve davetliler katıldı.

Törende, Alanya Belediyesi'nin ödülünü Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'e, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç takdim etti. Düzenlenen törende Alanya Belediyesi'nin yanısıra 62 belediye daha ödül aldı.

Alanya standına büyük ilgi

Başarı Ödülü kazanan Sedre Av Köşkü'nün yanısıra Alanya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması için Alanya Belediyesi tarafından açılan stant ziyaretçilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. 14 Kasım'da başlayıp 17 Kasım tarihine kadar açık kalacak 26. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda, Alanya Belediyesi'nin kültürel miras alanında yaptığı ve devam eden projeleri ziyaretçilere özel sunumlarla tanıtılıyor.

Alanya Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi'nde restore edilerek kültür turizmine kazandırılması için çalışmaları devam eden yaklaşık 800 yıldır ayakta kalan Sedre Av Köşkü, iç tefrişatı tamamlandıktan sonra Avcılık Müzesi olarak hizmete açılacak.