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24 Kasım 2017 14:29

Alanya Soğukpınar’da asfaltlama çalışması

Alanya Belediyesi Soğukpınar Mahallesi’nde asfaltlama çalışması başlattı.

Alanya Soğukpınar’da asfaltlama çalışması

24 Kasım 2017 14:29


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile doğu ve batı kırsalında sürdürülen sathi kaplama çalışmalarında sona gelindi. Doğu Mahallelerinden Beyreli Mahallesi Topbaşlar Mevkiinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, batıda Soğukpınar Mahallesi Koğuşlar ve Küpçüler Mevkiinde sathi kaplama çalışmasına devam ediyor.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kırsal Mahallelerin yanısıra yeni yerleşim alanları ve altyapısı tamamlanan yollarda 2017 yılında yoğun çalışma sürdürdük. Geçtiğimiz ay doğu ve batıda aynı anda başlattığımız sathi kaplama ile vatandaşlarımıza yakışan yolları hizmete sunduk. Su an Doğuda Beyreli Mahallesi’nden sonra, batıda Soğukpınar Mahallesi’nde asfalt çalışmamız devam ediyor. Burada toplam üç buçuk kilometre çalışmamız olacak. Daha sonra vatandaşlarımızın talepleri ve kendi tespitlerimiz doğrultusunda asfalt çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.




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