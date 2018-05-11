Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, engelli kursiyerlerin Alanya Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi’nde 1 yıl boyunca ortaya koyduğu eserlerin sergilendiği El Sanatları Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Atölyede eğitim alan engelli bireylerin işlediği renk renk su kabağı lambaları ise; Hükümet Caddesi’ni ışıl ışıl aydınlattı.

Açılışta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Engelsiz Kent Alanya’da, engelli vatandaşlarımızın şehrimizde hiçbir engelle karşılaşmadan rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz” dedi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran uygulamalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları ve çalışmalarıyla hem dünyada hem de Türkiye’de örnek bir kent olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye’de sayılı merkezlerden birisi olan Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Engelsiz Aracımız, Engelsiz Sanat Atölyemiz, Engelsiz Spor Merkezimiz, uzman ekibimiz ve engelsiz projelerimizle engelli birey ve çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Sadece bu hafta değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız.”

Açılış kurdelesini eşi Yıldız Yücel ve engelli vatandaşlar ile birlikte kesen Başkan Yücel, sergi alanını gezdi. Workshop yapan engelli kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Yücel’e vatandaşlar su kabağı süslemeleri için teşekkür etti.