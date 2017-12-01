Alanya Taş Heykel Sempozyumda çocuklar için 10 sokak heykeli yapıldı

Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu bu yıl çocuklar için düzenlendi. Sempozyumda 10 heykeltıraş çocuklara hitap eden 10 sokak heykeli yaptı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl sü organize edilen Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, Belediye arkasındaki Sempozyum Alanında düzenlenen kapanış töreniyle son buldu.

Törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek, yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu, heykeltıraşlar, atölye çalışmalarına katılan öğrenciler ve yerleşik yabancılar katıldı.

Heykeller park ve sosyal alanları süsleyecek

Sempozyumun kapanış töreninde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu yılki heykellerin çocuklara özel yapıldığını belirterek, sempozyumdan çıkan heykellerin Alanya’nın park ve sosyal alanlarını süsleyeceğini söyledi. Alanya Belediyesi olarak yılda 60’a yakın organizasyon düzenlediklerine vurgu yapan Başkan Yücel, “Bunların 13-14 tanesi de uluslararası nitelikte. 1 aylık süreçte güzel eserler çıktı. Park-bahçelerde sosyal donatı alanlarında kullanacağımız ve şehre renk kattığına inandığımız bu eserleri yıllarca muhafaza etmek ve korumak da bizlere ait. Emeği geçen başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün tüm öğretim görevlilerine, bizlere sponsor olan Demirtaş Madencilik, Hancı Pastanesi ve ALTİD’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Alanya açık hava müzesi olacak

14 yıldır İstikrarla devam eden böyle bir sempozyumun başka bir şehirde olmadığına dikkat çeken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek, “Alanya’nın bir açık hava müzesine dönüşmesini istiyoruz. Dünyanın her yerinden gelen heykel sanatçıları sanatla kenti bütünleştirdiler. Alanya’da heykel sanatını seven, yorumlayan, yapıtlar üzerine düşünen bir takipçi topluluğu oluştu. Böyle bir izleyici topluluğu sanata sanatçılar kadar katkıda bulunuyor.”

“14 yıldır kesintisiz olarak sürdürmek büyük başarı”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu ise Anadolu’nun zengin tarih ve kültürüyle beslenen bu topraklarda heykel sanatı ve sanatçısını kucaklayan bir program düzenlemek ve bunu 14 yıldır kesintisiz olarak sürdürmenin büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Atölye çalışmaları görücüye çıktı

Öğrencileri heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyumun 1 günlük geleneksel workshop programında öğrenciler tarafından yapılan minik heykeller de görücüye çıktı. Yaşları 9 ila 14 arası değişen ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından, ytong kullanılarak yapılan özgün eserler, profesyonellerinki kadar ilgi gördü.

Konuşmaların ardın sempozyuma katılan sanatçılara ve atölye çalışmalarına katılan öğrencilere belgeleri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve davetliler tarafından takdim edildi.

10 Heykeltıraş katıldı

1 Kasımda başlayan ve 30 Kasım’a kadar devam eden sempozyuma 6 ülkeden 10 heykeltıraş katıldı. Sempozyumda Türkiye’den Timuçin Çakaloz, Evrim Çamoğlu, Hakan Şengönül, Ferit Yazıcı, Yıldız Güner, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Zhifeng Lan, İtalya’dan Alessio Ranaldi, Rusya’dan Mikhail Sobolev, Ukrayna’danVasyl Tatarsky ve Belarus’tan Valentsin Borzdy katıldı. Bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar dev taş blokları yontarak çocuklar için heykele dönüştürdüler.