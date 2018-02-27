Alanya trafiğinde kural ihlaline af yok

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin 7 ayrı noktasında ışık ihlali, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı ekipler sürücülerin kimlik kontrol ve Genel Bilgi Taramalarını (GBT) sorgularken, Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekipleri ise kontrol bölgelerinde güvenliği sağladı. 113 motosiklet ve 65 araç sürücüsü kontrol edilirken, kurallara uymayan çok sayıda motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanan bazı otomobil sürülerine de yine ceza kesildi. Yetkililer yaklaşan yaz mevsimi öncesi denetimlerin arttırılacağını bildirdi.