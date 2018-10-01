Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nde muhteşem final

Alanya Uluslararası Jazz Günleri, Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık'ın konseriyle sona erdi.

Karsu Dönmez, Sarah Lancman, Emin Fındıkoğlu, Brassolist, Charlotte Wassy Quintet, Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık gibi dünyaca ünlü Türk ve yabancı caz müzisyenlerinin sahne aldığı 15. Alanya Uluslararası Jazz Günleri sona erdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel ve binlerce vatandaş Alanya Jazz Günleri'nin kapanış gecesini canlı olarak izledi.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Alanya Uluslararası Jazz Günleri'nin kapanış gecesinde, Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık'ın konserine yağan yağmur da engel olamadı. Alanya Belediyesinin yağmurlukları görevliler tarafından vatandaşlara tek tek dağıtılırken vatandaşların alanı terk etmemesi sanatçılar tarafından takdir aldı.

Yağmur altında Jazz keyfi

Kapanış gecesinde Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık, sevilen parçalarını Alanyalı caz severler için seslendirdi. Özellikle grubun yağmur isimli parçalarını art arda söylemesi yağan yağmurla birlikte keyifli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

"Jazzla dolu 4 gün yaşadık”

Anjelika Akbar, Yinon Muallem ve Elif Tuğba Tekışık grubuna çiçek ve plaket takdim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 gün boyunca müzik ziyafeti yaşatan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Yücel, “Öncelikle 15 yıldır düzenlediğimiz bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra festivalimiz boyunca sahne alan tüm sanatçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 4 gün boyunca bizlere unutulmaz anlar yaşattılar. 4 akşam boyunca bizleri yalnız bırakmayan, alanımızı tıklım tıklım dolduran, özellikle de bu akşam yağan yağmura rağmen alanımızı terk etmeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 16. yılımızda da bu muhteşem atmosferde bir arada olmak temennisiyle herkese iyi akşamlar diliyorum" dedi.