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11 Ağustos 2018 12:15

Alanya Yaz Spor Okulları’nda sertifika töreni yapıldı

Alanya Belediyesi Spor Kulübü’nde Yaz Spor Okulları kapsamında 375 öğrenciye sertifika verildi.

Alanya Yaz Spor Okulları’nda sertifika töreni yapıldı

11 Ağustos 2018 12:15

Yaz boyunca futbol eğitimi alan öğrenciler sertifikalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den aldı.


Sadullahoğlu Sahası’nda gerçekleştirilen sertifika töreninde öğrenciler yaz boyunca eğitim aldıkları spor aktivitelerini sergilediler. Öğrenciler veliler tarafından büyük ilgi ve alkış aldı.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesporumuzun Yaz Spor Okulları’nda verdiği eğitimlerin ardından 375 öğrencimize düzenlediğimiz törenle sertifikalarını verdik. Törenimize katılan velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.




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