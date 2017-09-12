Alanya Yeniköy Barajı’nda çalışmalar sürüyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’nın Alanya ilçesinde yapımı devem eden Yeniköy Barajı’nda çalışmalar sürüyor. Alanya’da 12 bin 360 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan baraj inşaatında yüzde 46 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Sulama maksatlı olarak inşa edilen Yeniköy Barajı, Emişbeleni , Yeniköy ve Toslak Mahalleleri’nde toplam 12 bin 360 dekar zirai araziye sulama suyu temin edecek.

Barajın yatırım bedeli 36 Milyon lirayı buluyor

Yaklaşık 9 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, temelden 58,5 metre yükseklikte inşa ediliyor. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın yatırım bedeli ise 36 milyon lirayı buluyor.

Ülke Ekonomisine 29 Milyon lira katkı verecek

Baraj inşaatının tamamlanıp sulama projesinin de hizmete alınması ile sulama bölgesinde dekar başına 2 bin 356 lira ilave gelir elde edilmesi, dolayısıyla da ülke ekonomisine 29 milyon liradan fazla katkı verilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje ile bin 483 kişiye ilave istihdam alanın da açılması öngörülüyor.

Yatırımlar Sürecek

Yeniköy Barajı’nın Antalya ve Alanya için önemli bir proje olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bakanlık olarak Antalya’da görülmemiş yatırımlara imza atıyoruz. Antalya’nın hayrına olan bütün projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz ve bu yatırımlar sürecek. Antalya’yı barajlar ve göletler şehri haline getirdik. Çünkü Antalya’nın su ihtiyacının fazla olduğu yaz aylarında yağış çok az. Bu sebeple yağışın fazla olduğu kış aylarında bu suyu biriktirmek ve yaz aylarında kullanmak zorundayız. Yeniköy Barajı da tamamlandığında zirai arazilerin yaz mevsiminde ihtiyacı olan sulama suyunu temin edecek” dedi.