Alanya yöresel yemeklerine büyük ilgi

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organize ettiği Yöresel Yemek Atölyesi’nde, ilçe turizmine hizmet eden profesyonel aşçılar, yöresel yemekleri geleneksel pişirme teknikleriyle ev hanımları ve kurs eğitmenlerinden öğrendi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Gastronomi Bölümü Mutfağında, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği üyeleri ve yönetim kurulundan oluşan eğitim grubuna, yerel lezzetler geleneksel usulle uygulamalı olarak gösterildi.

Kursun kapanış organizasyonuna Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turizmde hizmet sektörünün önemine değindi. Yücel, sektörün gelişimi için müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu belirterek, Alanya’nın yöresel yemeklerinin 4-5 yıldızlı tesislerde profesyonel aşçılar tarafında turistlere sunulacak olmasının da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Kapanış programının ardından kursa katılan 35 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

20 çeşit Alanya yöresel lezzeti öğretildi

Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Atölyesi’nin 2 günlük kurs programında, profesyonel aşçılara 20 çeşit yöresel lezzet öğretildi. Yemekler arasında Hülüklü Çorba, Göleviz Yemeği, Kırtaki, Darı Çorbası, Ülübü Piyazı, Alanya Çöreği, S Pasta ve Öksüz Helvası, Laba Dolması, Kabak Tatlısı bulunuyor.