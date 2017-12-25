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25 Aralık 2017 16:05

Alanya Zabıtasına eğitim

Alanya Belediye zabıtasına halkla ilişkiler, beden dili, empati, ikna, nezaket ve görgü kuralları eğitimi verildi.

Alanya Zabıtasına eğitim

25 Aralık 2017 16:05

11 günlük eğitimin ardından zabıta personellerine sertifikalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.


Alanya Belediyesi, Zabıta personeline yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. 2018 yılı içerisinde zabıta personellerinin halka sunduğu hizmet kalitesini arttırmak, vatandaşlar ile olan iletişimde sorunları daha profesyonel yaklaşımlar ile çözüme ulaştırmak, stres ve öfke yönetimini sağlamak ve etkili karar alma konularında personel içi eğitim seminerleri düzenledi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) işbirliğinde 11 gün süren eğitimde etkili iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, empati sempati, ikna, nezaket ve görgü kuralları gibi konular ele alındı.


7 farklı dalda eğitimci ve psikoloğun verdiği eğitim seminerler Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa Uslu, Alanya HEP Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan, Psikolog Sinem Çelenk, Profesyonel koç Mustafa Şahin, Psikolog Şahin Çiftçi, psikolog ve aile danışmanı Esra Yemez tarafından gerçekleştirildi.


11 günlük eğitim sonrasında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından seminerde eğitim veren uzman eğitmenlere ve katılımcı zabıta personellerine katılım belgesi verildi.




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