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13 Haziran 2018 12:30

Alanya Zabıtasından bayram denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı çevre, gıda ve hijyen ekibi, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üreten işletmelerde denetim yaptı.

Alanya Zabıtasından bayram denetimi

13 Haziran 2018 12:30


Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı çevre, gıda ve hijyen ekibi yıl içinde rutin olarak yaptıkları denetimleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların sağlığı için artırdı. Yıl boyunca gıda imalatı yapan işletmelere en az 3 kez rutin kontrol yapan çevre, gıda ve hijyen ekibi, işletmelerin güvenilirliğini arttırmak, kalite ve hijyen standartlarını yükseltmek için değerlendirmeler yaparak vatandaşların sadece bayramda değil yıl boyunca da sağlığını korumayı amaçlıyor.



“Gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilirler”


Denetimler sonunda açıklamalarda bulunan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, vatandaşları merdiven altı diye tabir edilen ürünleri kullanmamaları konusunda uyardı. Akın, “Bugün Ramazan Bayramı öncesi pasta, tatlı imalathaneleri, dondurma imalathaneleri ve marketlerde denetimler yaptık. Denetimlerimizin sonucunda bir probleme rastlamadık Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilirler” dedi.




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