Alanya zabıtasından ramazan denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, zabıta komiserleri, memurlar, çevre ve gıda mühendislerinden oluşan bir ekip, Alanya merkez ve mahallelerdeki tüm fırın işletmelerini, simit fırınlarını ve pastaneleri denetledi. Ekmek fırını, simit fırını ve pastanelerde başlatılan denetimleri tüm gıda işletmelerine yayan Belediye Zabıtası, denetimlerini kasaplar, lokantalar, marketler gibi tüm işletmelerde Ramazan boyunca sıkı bir şekilde devam ettirecek.

Akın: “Hijyen ve sağlıklı yaşam için denetim şart”

Alanya Belediyesi olarak gıda işletmelerine yönelik sürekli denetimlerin yapıldığını belirten Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Zabıta ve gıda mühendislerinden oluşan ekibimizle her zaman düzenli olarak yaptığımız fırın ve gıda işletmelerindeki denetimlerimizi Ramazan ayına girerken arttırdık. Vatandaşların daha sağlıklı tüketim yapabilmeleri için ekibimizle Ramazan ayı boyunca merkez ve mahallelerdeki tüm işletmelerde devamlı olarak denetimlerde bulunacağız. Yaptığımız denetimlerde başta hijyen olmak üzere gıdaların soğuk hava depolarında saklanması, pişirme koşulları, kullanılan yağlar, malzemelerin kalitesi ve son kullanma tarihleri, gıda boyaları, gibi konuların yanı sıra haşere ilaçlaması ve dezenfekte, atık yağların saklanması, çalışanların sigortalılık durumu ve yakıt tanklarının çevre güvenliklerini kontrol ediyoruz” dedi.