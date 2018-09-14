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Alanya'da 1 kilogram esrar ve 427 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 1 kilogram esrar ve 427 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 1 kilogram esrar ve 427 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşgöze Mahallesi Kurudere mevki'indeki arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün saat 16.00 sıralarında belirlenen adreste pusu kuran ekipler, uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen Ş.E. ve A. K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Arazide yapılan aramalarda ise kurutulmaya bırakılmış 1 kilogram esrar ve ekili vaziyette 427 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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