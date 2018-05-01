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01 Mayıs 2018 16:00

Alanya’da 1 mayıs kutlamaları sönük geçti

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları , katılımın az olması nedeniyle sönük geçti.

Alanya’da 1 mayıs kutlamaları sönük geçti

01 Mayıs 2018 16:00


Alanya’daki siyasi parti üyeleri, meslek grupları ile sendikaların temsilci ve üyelerinden oluşan az sayıda kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları dolayısıyla Kuyularönü Camii önünde toplandı. Üzerlerinde işçi haklarıyla ilgili yazılar bulunan döviz ve pankartlarla bayraklar taşıyan katılımcılar buradan Şelale Meydanı’na kadar sloglanlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı ve üst aramasından geçirilen katılımcılar meydanda şarkılar söyleyerek halaylar çekti.


Meydanda konuşan Eğitim- Sen Şube Başkanı Ali Koca, işçilerin iş güvencesine göz dikildiğini iddia etti. Koca, “Şuna yürekten inanıyorum. Güzel günler göreceğiz. Güzel günler yakındır. Yaşasın 1 Mayıs” dedi.


Grup yaklaşık 1 saat süren kutlamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.




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