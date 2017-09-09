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09 Eylül 2017 15:44

Alanya’da 1 ton 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde, polisin bir depoya yaptığı operasyonda 1 ton 25 kilo kaçak tütün ile 17 bin kaçak tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da 1 ton 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi

09 Eylül 2017 15:44


Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunan bir depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde depoya operasyon düzenleyen polis, 1 ton 25 kilo kaçak tütün ve 17 bin kaçak tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. Ekipler, kaçak tütün ve makaronlara el koyarken, olayla ilgili V.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.




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