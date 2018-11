Alanya'da 10 milyon euroluk tablo olayıyla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir İran vatandaşının elinde bulunan yaklaşık 10 milyon euro değerindeki tablonun silah zoruyla alınması olayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğinde ifade veren İran vatandaşı M.F., İran'daki dedesinden miras, Henry Matisse'nin eseri olan değerli bir tablonun bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.'den davacı ve şikayetçi oldu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası, Y.E.'yi Mahmutlar Mahallesi, M.Y.'yi ise Oba Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.E. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tablonun 10 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi

Fransız ünlü ressam Henry Matisse'ye ait ve piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon euro olduğu öğrenilen tablonun arkasında, 'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesine ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.