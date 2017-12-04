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04 Aralık 2017 14:29

Alanya’da 15 yaşındaki Efe sır oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor.

Alanya’da 15 yaşındaki Efe sır oldu

04 Aralık 2017 14:29


Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir evde yaşayan Gökhan ve Esra Özçelik çiftinin büyük oğlu Efe Güney Özçelik, 3 gün önce ortadan kayboldu. Efe Güney Özçelik’i eve bıraktıktan sonra işe giden çift akşam saatlerinde döndüklerinde evde bulamadı. Bulmak için gidebileceği her yeri arayan ve sosyal medyadan ilanlar veren ailesi oğullarını bulamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.



“15 yaşındaki bir çocuk gibi düşünemiyor”


Oğlunun evde olmadıkları saatte evden ayrıldığı belirten baba Gökhan Özçelik, kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Baba Özçelik, "Gece oğlumuzun kayıp olduğunu öğrendik ve polis ekiplerine haber verdik. Kendisinden haber alamıyoruz. Polisler Alanya’daki sokakları, hastaneleri her yeri arıyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde haber alamadık. Bazı psikolojik nedenlerinden dolayı ilaç kullanan bir çocuktur ve ilaçları şu anda kullanmıyor. Tam olarak 15 yaşındaki bir çocuk gibi düşünemiyor. Yardımlarınızı bekliyorum" dedi.


Polisin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda kayıp Efe’nin izine rastlanılmadığı öğrenildi.




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