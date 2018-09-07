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07 Eylül 2018 11:27

Alanya’da 2 kilo esrar ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alanya’da 2 kilo esrar ele geçirildi

07 Eylül 2018 11:27


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında K.S. isimli şahsın kırsaldaki İmamlı Mahallesi’nden Alanya merkeze uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından ekipler, uyuşturucu ile plakası belirtilmeyen motosikletle Mahmutlar Mahallesi’ne gelen K.S.’i gözaltına aldı. Yapılan aramada 5 ayrı poşetin içerisinde 2 kilogram esrar ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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