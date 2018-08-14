Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaza, İncekum Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Harun A. yönetimdeki 06 Z 0012 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ç.’nin idaresindeki 07 LF 507 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı sürücüler hafif sıyrıkla atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan Güldane A., Fatma Ç.ile torunu Erdem Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.