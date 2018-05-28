Alanya’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya’nın kırsalında bulunan Bektaş Mahallesi 109. Sokak’ta meydana geldi. Merkeze seyir halinde olan Mehmet Bora (48) idaresindeki 07 HEK 21 plakalı otomobil virajı aldığı sırada karşı yönden gelen Bahattin Gürbüz (52) yönetimdeki 07 ABM 454 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç yola savrulurken 07 HEK 21 plakalı aracın sürücüsü Bora, araçta yolcu olarak bulan Hikmet Ersoy (48) ile Sina İda (52), Jana Moskalets isimli yabancı uyruklu kadınlar ve diğer otomobilin sürücüsü Gürbüz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla civar hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan Moskalets’in hayati tehlikesinin olduğu diğer yaralıların ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattıkları öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.