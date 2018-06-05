Alanya’da 2 otomobili kundakladı, güvenlik kamerasına yakalandı

O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Arıkan Yılmaz Dim Sokak üzerinde meydana geldi. Kafasında motosiklet kaskı olan bir kişi, araç kiralama şirketi sahibi Kamil Kaan Çiçek’e ait 07 NA 3341 ve 07 HST 80 plakalı otomobillerin yanına geldi. Burada bir süre vakit geçiren şahıs, daha sonra elinde bulunan yanıcı maddeyi araçların üzerine dökerek ateşe verdi. Araçlar alev alırken, kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araçlarda büyük çapta maddi hasara meydana gelirken polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın otomobilleri ateşe verme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.