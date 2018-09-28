Alanya'da 200 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon dolusu inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde inşaattan bir kamyon dolusu inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 1 kamyon inşaat malzemesini çalan şüphelilerin Recep G. (22), Veysel Z. (48), Şahin K. (26), Ozan Mert H. (19), Cafer E. (20), Şeyhdavut Y. (25) olduğunu ve Antalya'ya gittiklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli Ozan Mert. H. Cafer E., Şeyhdavut Y., Şahin K.'yi malzeme çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 Eylül'de aynı mahalledeki farkı inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıklarını belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen Ozan Mert. H. Cafer E., Şeyhdavut Y. Şahin K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ozan Mert. H. Cafer E. ve Şeyhdavut Y. tutuklandı. Soruşma kapsamında Recep G. ve Veysel Z.'nin de arandığı aktarıldı.