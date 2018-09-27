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Alanya'da 200 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şüpheliler yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon dolusu inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon dolusu inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 4 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde yapımı devam eden apartmandan bir kamyon dolusu inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 1 kamyon inşaat malzemesini çalan şüphelilerin R.G. (22), V.Z. (48), S.K. (26), O.M. (19), C.E. (20), S.Y. (25) olduğunu ve Antalya'ya gittiklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli S.K., O.M., C.E. ve S.Y.'yi malzeme çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 Eylül'de aynı mahalledeki farkı inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıklarını belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen S.K., O.M., C.E. ve S.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşma kapsamında R.G. ve V.Z.'nin de arandığı aktarıldı.

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