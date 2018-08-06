Alanya’da 22 bin 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi Köprü Yaylası’ndaki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen bölgeye dün saat 10.30 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, ormanlık araziye ekili vaziyette 22 bin 400 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış halde 235 gram esrar ele geçirdi. Ekipler uyuşturucuları imha etmek üzere el koyarken uyuşturucuları yetiştirdiği belirtilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.