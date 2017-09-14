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14 Eylül 2017 16:32

Alanya’da 294 adet kaçak parfüm geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 294 adet parfüm ele geçirildi.

Alanya’da 294 adet kaçak parfüm geçirildi

14 Eylül 2017 16:32


Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün akşam devriye görevi yaptığı sırada Saray Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri elinde koliyle yürüyen G.A. isimli kişiyi durdurdu. Polis, yaptığı incelemede kolinin içerisinde kaçak olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 294 adet parfüm buldu. Gözaltına alınan G.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen kaçak parfümler Alanya Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.




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