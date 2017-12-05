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05 Aralık 2017 11:40

Alanya’da 3 gündür kayıp olan Efe cami avlusunda bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk, cami avlusunda bulundu.

Alanya’da 3 gündür kayıp olan Efe cami avlusunda bulundu

05 Aralık 2017 11:40


Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir evde yaşayan Gökhan ve Esra Ö. çiftinin büyük oğlu Efe Güney Ö. , 3 gün önce kayboldu. Efe Güney Ö.’yü eve bıraktıktan sonra işe giden çift akşam saatlerinde döndüklerinde evde bulamadı. Çocuğun gidebileceği her yeri arayan ve sosyal medyadan ilanlar veren ailesi oğullarını bulamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kayıp çocuğu arama çalışmalarını sürdürürken, okul arkadaşları tarafından dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’ndeki Sugözü Camii’nin avlusunda görüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese giden ekipler kayıp çocuğu buldu. Sağlık durumu iyi olan Efe Güney Ö, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.




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