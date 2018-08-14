Alanya’da 334 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kızlarpınarı Mahallesi Belen Sokak üzerindeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 570 adet paket halinde toplam 334 kilogram nargile tütünü ele geçirirken, olayla ilgili İhsan E. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette hakkında 5607 sayılı SKM suçundan işlem yapıldıktan adliyeye sevk edilen İhsan E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.