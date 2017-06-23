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23 Haziran 2017 11:29

Alanya’da 338 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 338 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgi 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya’da 338 kök Hint keneviri ele geçirildi

23 Haziran 2017 11:29


Alanya’nın kırsal bölgesinde bulunan Değirmendere Mahallesi’ndeki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde baskın düzenleyen ekipler evin çatısında saksıya ekili halde 338 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve tabancaya ait mermi bulurken, olayla ilgili A. A. ile O. A. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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