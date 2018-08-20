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20 Ağustos 2018 14:30

Alanya’da 359 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda 170 şişe içinde 359 litre gümrük kaçağı içki ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da 359 litre kaçak içki ele geçirildi

20 Ağustos 2018 14:30


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma yaptı. Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerindeki bir taşıma şirketine yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki geleceği bilgisi üzerine ekipler sabah saat 09.00 sıralarında harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda TAPDK bandrolü bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen kolilerin içerisinde 359 litre (170 şişe) gümrük kaçağı içki ele geçirirdi. İçkilere el koyan polis, kolileri teslim almaya gelen F.C. ve A.O. isimli şüphelileri gözaltına alındı. F.C. ve A.O. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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