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Alanya'da 58 bin öğrenci ders başı yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında 58 bin öğrenci ders başı yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında 58 bin öğrenci ders başı yaptı.


Alanya'da 2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Meyda'nın da düzenlenen törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'nın yan sıra çok sayıda öğrenci, öğretme ve veli katıldı. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


“Başarıyı daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışacağız"


Burada konuşma yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ilçede 58 bin öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Er,” 2018-2019 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Geçen yıl elde etmiş olduğumuz başarıyı daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Törende ayrıca şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

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