Alanya'da 6 kilo esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 6 kilo esrar ile 19 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Ş.Z. isimli şüphelinin Alanya'nın kırsalında bulunan Bucak Mahallesi'ndeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın düzenleyen ekipler Ş.Z.'yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 6 kilo esrar ile bahçeye ekili halde 19 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.