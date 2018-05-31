Alanya’da 7 sokak köpeğinin zehirlendiği iddiası

Köpeklerin 5’i telef olurken, ikisinin tedavisi sürüyor.

Olay dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki bir AVM’nin arkasındaki boş arazide meydana geldi. Boş arazide bakımı üstlendikleri köpeklerin yerde hareketsiz şekilde yattıklarını gören mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek jandarmaya bildirdi. Veteriner hekimle beraber köpeklerin bulunduğu yere gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde 5 köpeğin telef olduğunu ve 2 köpeğin de ağzından salyalar akarak zehirlenmekte olduğunu belirledi. Zehirlenmekte olan 2 köpek tedavisi için veteriner kliğine götürülürken, telef olan köpekler ise belediye ekibi tarafından alındı. Mahalle sakinlerinin toplam 12 köpekten bazılarının kayıp olduğunu belirtmesi üzerine çevrede araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalarda ise zehirli olduğu tahmin edilen tavuk etleri bulunurken, kayıp köpeklerin izine rastlanmadı. Jandarma ekipleri, olayı geçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Zehirlenme olduğu veterinerce onaylandı"

Köpeklerin bakımını üstlenen Hayregül Kıvrak, her zamanki gibi köpekleri beslemeye geldiğini ve bu manzarayla karşılaştığını söyledi. Kıvrak, "AVM arkasındaki boş arazide besleme yapmak için gittiğimde köpeklerin cansız bedenlerini fark ettim. Bunun üzerine durumu jandarma ve zabıta ekiplerine bildirdim. Köpeklerin 5’i telef olmuştu 2’si ise can çekişirken ekipler tarafında bulduk ve veterinere götürdük. Yetişkin köpeklerde de zehirlenme belirtileri vardı, tutanak tutuldu. Zehirlenme olduğu veterinerce onaylandı. Bir düzine köpekten yarısı öldü. Köpekleri toplu halde öldürmek istedikleri aşikar maalesef" dedi.