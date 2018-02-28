Alanya’da aileler ve çocuklar parklarda güvenle vakit geçirecek

İçişleri Bakanlığı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan “Mobil Park Polisi” projesi Alanya’da hayata geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, “Mobil Park Polisi” projesi kapsamında park ve yürüyüş yollarında yaşanan güvenlik zafiyetlerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, yaşanacak olumsuz olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek, vatandaşların güvenli bir şekilde parklarda huzur içinde vakit geçirmelerini sağlayabilmek amacıyla çalışma yapacak. Ayrıca ekipler, parklarda meydana gelen olaylarla ilgili istatistiki veriler çıkartılarak, karşılaşılan olumsuzluklar hakkında yeni stratejiler geliştirilmesi ve vatandaşların ilçede bulunan park ve yürüyüş yollarından güvenli bir şekilde faydalanmaları sağlanacak.

İlçede bulunan parklardaki kişilere GBT sorgusu yapıldı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ve Yunus ile Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri, projenin ilk gününde ilçede bulunan parklarda çalışma yaptı. Toplam 12 personelin katıldığı uygulamalarda parkta bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yetkililer, “Mobil Park Polisi” uygulamasının aralıksız devam edeceğini kaydetti.