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09 Haziran 2018 14:44

Alanya’da Alman kadın turist denizde boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 35 yaşındaki Alman kadın turist denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Alanya’da Alman kadın turist denizde boğuldu

09 Haziran 2018 14:44


Alanya’da tatil yapan Alman vatandaşı Katharina Kugel (35), dün gece saatlerinde serinlemek için Damlataş plajındaki sahile geldi. Buradan gece saatlerinde denize girdiği öğrenilen Kugel’i vatandaşlar sabaha doğru denizin 150 metre açığın hakaretsiz halde gördü. Bunun üzerine durumu 112 Acil Servis’ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri karaya çıkartılan Alman kadın turiste yapığı kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kugel’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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