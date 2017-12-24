Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 16:07

Alanya’da araçların kar esareti

Alanya’da yağan kar yağışı nedeniyle Kızılcaşehir Mahallesi’nde araçlar yolda mahsur kaldı.

Alanya’da araçların kar esareti

24 Aralık 2017 16:07

Çözüm masasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yolu açarak sürücüleri ve yolcuları kurtardı.


Bugün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Alanya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcaşehir Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 50 araç sürücüsü Alanya Belediyesi’nin çözüm masasını arayarak yardım istediler. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler greyder ve iş makineleri ile yolu trafiğe açtı.


İlk kez bu yolda kar gördüklerini belirten sürücüler, yaklaşık 1 saat mahsur kaldıklarını söylediler. Sürücüler, yolun açılması ile birlikte yollarına devam ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç