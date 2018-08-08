Alanya’da aranan 2 şüpheli yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ‘kasten öldürme’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Emre G. (21), ile ‘yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma’ gibi suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Berk O.’nun (30) ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonrası Emre G.’nin Güllerpınarı Mahallesi, Berk O.’nun ise Cikcilli Mahallesi’ndeki evinde kaldığı tespit edildi. Savcılık izniyle belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre G. ve Berk O. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.