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18 Temmuz 2018 17:18

Alanya’da aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ’vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya’da aranan şüpheli yakalandı

18 Temmuz 2018 17:18


Vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan K. (60) ilçede olduğu bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Hasan K.’yi dün saat 21.00 sıralarında Sugözü Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan K. tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.




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