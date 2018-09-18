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Alanya'da aranan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Muhafaza görevini kötüye kullanma’, ‘Fuhuşa aracılık etmek’ gibi çeşitli suçlardan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘Muhafaza görevini kötüye kullanma', ‘Fuhuşa aracılık etmek' gibi çeşitli suçlardan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘Muhafaza görevini kötüye kullanma', ‘Fuhuşa aracılık etmek' gibi çeşitli suçlardan aranan 54 yaşındaki Kenan C.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Saray Mahallesi'ndeki eve baskın düzenleyerek şüpheli Kenan C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kenan C., polis merkezideki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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