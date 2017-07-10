Alanya’da asfalt çalışmaları

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Asfalt Şefliği Birimi, programa alınan mahalle yollarında 2 sathi kaplama, 1 sıcak asfalt ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Asmaca Mahallesi’nde 5 kilometre asfalt yapıldı.

Kırsal mahallelerde önceliklerinin vatandaşların talepleri doğrultusunda kesintisiz ve kaliteli ulaşım olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ekiplerimiz mahallelerde öncelik arz eden yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz Alanya’nın her noktasında refahı sağlamak. Bu hafta içerisinde en uzak mahallemiz olan Başköy Mahallesi’nde asfalt çalışmamız devam edecek” dedi.