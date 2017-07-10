Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:28

Alanya’da asfalt çalışmaları

Alanya Belediyesi’nin mahallelerde yürüttüğü asfalt çalışmaları kapsamında Asmaca Mahallesi’nde 5 kilometre sathi kaplama yapıldı.

Alanya’da asfalt çalışmaları

10 Temmuz 2017 11:28


Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Asfalt Şefliği Birimi, programa alınan mahalle yollarında 2 sathi kaplama, 1 sıcak asfalt ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Asmaca Mahallesi’nde 5 kilometre asfalt yapıldı.


Kırsal mahallelerde önceliklerinin vatandaşların talepleri doğrultusunda kesintisiz ve kaliteli ulaşım olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ekiplerimiz mahallelerde öncelik arz eden yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz Alanya’nın her noktasında refahı sağlamak. Bu hafta içerisinde en uzak mahallemiz olan Başköy Mahallesi’nde asfalt çalışmamız devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!