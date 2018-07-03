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03 Temmuz 2018 10:51

Alanya’da ASMEK’e büyük ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) Alanya’da 3 bin 124 kursiyere eğitim verdi.

Alanya’da ASMEK’e büyük ilgi

03 Temmuz 2018 10:51


Alanya İlçesi’nde 3’üncü yılını geride bırakan ASMEK’ten, sadece 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında bin 300 kursiyer faydalandı. 3 yılda ise kursiyer sayısı 3 bin 124’e ulaştı. Anneleri kursta iken çocukları da unutulmadı. ASMEK içerisinde bulunan kreşte 3-6 yaş arası 74 çocuğa okul öncesi eğitim verildi.



Kursiyerlere ek gelir


15 yaş üstü her bireyin faydalanabileceği yüzlerce branşı bünyesinde barındıran ASMEK ile binlerce vatandaş da iş sahibi oldu. Özellikle ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği ücretsiz kurslar sonrası başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı iş ve meslek belgeleri veriliyor. Bu sayede kursları tamamlayan vatandaşlar hem hobi ediniyor hem de yeni iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Yapılan el emeği göz nuru ürünler ise ilçede düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sergilenerek, kursiyerlere ek gelir sağlıyor.


Alanya ASMEK’te 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı Eylül ayında başlayacak.




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