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04 Ağustos 2018 10:06

Alanya’da balkondan düşen çocuk öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya’da balkondan düşen çocuk öldü

04 Ağustos 2018 10:06


Olay, dün saat 17.45 sıralarında Alanya’nın Güller Pınarı Mahallesi, Büyük Hasbahçe Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Tirize- Mustafa Türkmen çiftinin 3 yaşındaki oğlu Aydın Türkmen iddiaya göre bir anlık dalgınlıktan faydalanarak açık kapıdan balkona çıktı. Burada balkon demirine tırmanan küçük Aydın, 4’üncü kattan zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydın Türkmen’i ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine götürdü. Küçük Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.




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