Alanya’da bayramlaşma törenleri

Vatandaşların mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel, huzurevi ve cezaevine de bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bayramlaşma programına ilk MHP İlçe teşkilatından başladı. Saat 13.30’da parti önünde düzenlenen programa katılan Başkan Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya Eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, Meclis Üyeleri ve partilerle bayramlaştı.

Belediye Başkanı Yücel partideki bayramlaşmanın ardından Alanya Belediyesi Düğün Salonu’na geçti. Saat 14.00’te Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen resmi bayramlaşma törenine Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, STK temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Alanya Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşan Başkan Yücel, büyüklerin ellerini öptü, onlarla bol bol sohbet etti.

Huzurevini ziyarete gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yücel, “Çocuklara bayramlar paylaştıkça güzeldir” dedi. Çocuklarla kucaklaşan Başkan Yücel, onlara bayram harçlığı dağıtmayı da unutmadı.

Yücel, Kaymakam Mustafa Harputlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı’yla birlikte Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na geçti. Başkan Yücel, burada cezaevi personeli ve hükümlülerle bayramlaştı.

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bayramlaşma programında protokolü Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bakır ve Cezaevi Müdürü Ali Şeref Kul karşıladı. Bayramlaşmanın ardından bir grup mahkumla sohbet eden ve isteklerini soran Başkan Yücel’e, büyük teşekkür geldi. Başkan Yücel’in, bir dediklerini iki etmediğini belirten cezaevi yönetimi ve mahkumlar, “Belediye Başkanımız Yücel’e teşekkür ederiz. Her zaman isteklerimizi yerine getirdiler. Şimdi de kondisyon aleti ve bahçemize oturma grubu istiyoruz” diyerek yeni taleplerini de belirttiler.